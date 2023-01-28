هل اقترب بشار رسن من العودة للمنتخب العراقي؟ نجم نادي قطر يكشف السر

2023/01/28 | 10:24 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسن يقدم مستويات مميزة مع فريق قطر (العربي الجديد/Getty)

يحاول المنتخب العراقي استعادة العديد من نجومه الذين تألقوا في الفترة الأخيرة، خصوصاً بعد المستوى المميز لمن منحت لهم الثقة في بطولة "خليجي 25"، والتي حصد "أسود الرافدين" لقبها مؤخراً.

وعادت عدة أسماء لحمل قميص المنتخب العراقي، من بينها ضرغام إسماعيل ومصطفى ناظم وعلي فائز، الذين كانوا من العناصر المميزين والمتألقين في البطولة التي أقيمت مؤخراً في البصرة، لذا باتت الجماهير العراقية تطالب بمنح الفرصة لبعض النجوم السابقين، وعلى رأسهم صانع الألعاب بشار رسن.

وانتشرت أنباء صحافية، مؤخراً، عن عودة لاعب فريق قطر القطري إلى أجندة الكادر التدريبي للمنتخب العراقي بقيادة الإسباني خيسوس كاساس، وأن الاتصالات بدأت باللاعب من أجل هذه الخطوة.

لكن رسن، وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد" الجمعة، نفى هذه الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكداً أنه لم يتلقَ أي اتصال يبلغه بالعودة غلى صفوف المنتخب العراقي، بعد أن استبعده مدرب العراق السابق الهولندي ‏أدفوكات قبل مواجهتي لبنان والإمارات في آخر جولتين من تصفيات كأس العالم 2022، التي لعبت في شهر مارس/ آذار من العام الماضي.

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

ويواصل العراقي بشار رسن تألقه مع فريقه قطر القطري، بعد أن قاده إلى الفوز على أم صلال (4 - 1) في الأسبوع الـ11 من دوري نجوم قطر، بحيث صنع 3 تمريرات حاسمة وشارك طوال دقائق اللقاء، ليرتقي فريقه إلى المركز الرابع.

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