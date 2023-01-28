كركوك.. اعتقال ارهابيين اثنين هاربان من صلاح الدين

2023/01/28 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، اعتقال إرهابيين اثنين هاربان من صلاح الدين في محافظة كركوك.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "من أجل القضاء على العصابات الإرهابية ومطاردة ما تبقى من فلولهم، نفذت قوة من الفوج الثالث اللواء الثالث وشعبة استخبارات اللواء في فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية وضمن قاطع عمليات محافظة كركوك، عملية إلقاء قبض على متهمين اثنين وفق أحكام المادة 4/ إرهاب هاربين من محافظة صلاح الدين الى محافظة كركوك".وأكد أنه "تم تسليمهما الى جهة الطلب أصولياً".

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