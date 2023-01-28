2023/01/28 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، حالة الطقس للأيام المقبلة في البلاد، فيما اشارت الى أن الطقس غائم جزئي يتحول الى غائم بالمناطق الوسطى والجنوبية أما الشمالية فهناك فرصة لتساقط الامطار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق.. سماء غائمة وأمطار على هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق.. سماء غائمة وأمطار على هذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).