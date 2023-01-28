ميسان.. اعتقال متهمين بحوزتهما أكثر من 1 كغم من المواد المخدرة

2023/01/28 | 10:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم السبت، اعتقال متهمين بحوزتهما أكثر من 1 كغم من المواد المخدرة في المحافظة.

وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز قسم شرطة السيطرات والطرق الخارجية بالاشتراك مع مفرزة مديرية المخدرات، تمكنت من ضبط كمية من المواد المخدرة واعتقال حائزيها بالجرم المشهود في سيطرة الحولي الجنوبي في ميسان".وأضاف انه "من خلال عمليات التفتيش الدقيق لجميع العجلات والأشخاص الوافدين الى المحافظة والمارين عبرها، حيث توفرت معلومات حول وجود عجلة نوع هونداي يستقلها شخصان يحملون مواد مخدرة نوع (ترياق) واثناء التفتيش الدقيق تم ضبط كمية من مادة الترياق المخدرة تقدر ب (1) كغم و(400) غرام ومبالغ مالية كانت بحوزتهم وعلى اثرها تم اعتقال حائزيها".وأشار البيان الى أن "المتهمين والمضبوطات تمت احالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصولياً".

تحرير: ر.



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