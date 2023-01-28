2023/01/28 | 10:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوف يحذر كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخزانة الأميركية خلال جولة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع الدول والشركات من أنها قد تفقد الوصول إلى الأسواق الأميركية إذا تعاملت مع كيانات خاضعة للقيود، إذ تتخذ واشنطن إجراءات صارمة في مواجهة المحاولات الروسية للتهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لبحث تبعات الالتفاف على العقوبات".. وفد أميركي رفيع يزور الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لبحث تبعات الالتفاف على العقوبات".. وفد أميركي رفيع يزور الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).