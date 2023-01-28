ماذا حلّ بـ5 رجال روس فروا من التجنيد إلى كوريا الجنوبية؟.. محاميهم يوضح لـCNN

2023/01/28 | 10:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقطعت السبل بـ5 رجال روس فروا من البلاد بعد أمر التعبئة العسكرية الذي أصدرته موسكو في سبتمبر/ أيلول الماضي وهم يعيشون في مطار إنتشون الدولي في كوريا الجنوبية منذ أشهر بعد أن رفضت السلطات قبولهم.

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