2023/01/28 | 10:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجيَّة المغربيّ ناصر بوريطة يصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/28 | 10:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيَّة المغربيّ ناصر بوريطة يصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيَّة المغربيّ ناصر بوريطة يصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).