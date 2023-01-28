شركات فرنسية: وقعنا عقدا بمليار يورو مع السوداني وننتظر المصادقة لتدشين العمل بمشروع المترو

2023/01/28 | 10:44 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف المدير العام التنفيذي لإحدى الشركات الفرنسية، فليبي غواتيير، أن الزيارة شهدت توقيع عقد مهم بقيمة مليار يورو، فيما اكد اخر الاستعداد لتنفيذ مشروع الميترو في بغداد.

وقال فليبي غواتيير، مدير عام تنفيذي في إحدى الشركات الفرنسية، “لدينا عقود مهمة جداً في قطاع الطاقة، ونرغب في خوض التجربة بقطاعات جديدة مثل الاتصالات على سبيل المثال والطاقة المتجددة”.

وأكد أن الاجتماع مع السوداني كان مهماً و”حضور رئيس الوزراء (العراقي) إلى فرنسا كان مهماً جداً، للتوقيع على عقد بمليار يورو للعراق”.

وأكد أن أحد العقود المهمة التي أبرمها العراق مع فرنسا يتعلق بإنشاء مترو، وتشير الشركة المنفذة للمشروع إلى أهمية هذا العقد، مؤكدة بأنها ستبداً العمل في العراق في أقرب وقت بعد المصادقة عليه.

في هذا السياق، قال فليبي ديلور، مساعد مدير إحدى الشركات الفرنسية للشؤون العامة، إن “الخطوة التالية هي مصادقة البرلمان العراقي على المشروع، والتي ستسمح لنا بالتوقيع على العقد والبدء بالمشروع”.

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