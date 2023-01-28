معركة الدولار في العراق

2023/01/28 | 10:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: فاروق يوسف “ارتفع الدولار” جملة يسمعها العراقي كلما تحمر عيناه أمام ارتفاع أسعار الغذاء والدواء.كلما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي انخفضت معنويات الشعب العراقي حتى باتت في...أكمل القراءة ←

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