2023/01/28 | 10:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزير الدفاع، ثابت العباسي، موافقة القائد العام للقوات المسلحة على تكليف الفريق (مدفعية) الركن سعد مزهر محسن العلاق بمهام منصب معاون رئيس اركان الجيش للإدارة.وبحسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



تكليف سعد العلاق لمنصب معاون رئيس أركان الجيش بديلا عن محمد البياتي المركز الخبري الوطني.

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