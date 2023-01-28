2023/01/28 | 10:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذرت سفارتا الولايات المتحدة وفرنسا لدى أنقرة الأمريكيين والفرنسيين في تركيا من هجمات إرهابية انتقامية، ردا على حوادث حرق القرآن الأخيرة في أوروبا.وقالت السفارة الأمريكية في بيانها: “بسبب حوادث حرق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دول غربية تحذر رعاياها من هجمات انتقامية في تركيا ردا على تكرار حرق القرآن المركز الخبري الوطني.

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