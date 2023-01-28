وزير الخارجيَّة المغربيّ يصل بغداد في زيارة رسمية

2023/01/28 | 10:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجيَّة المغربيّ ناصر

بوريطة، اليوم السبت، الى العاصمة

بغداد في زيارة رسمية.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة

العراقية أحمد الصحاف في بيان صحفي، إن

"وزير الخارجيَّة المغربيّ ناصر بوريط

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