وزير الخارجية المغربي يصل الى بغداد في زيارة رسمية

2023/01/28 | 11:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجيَّة المغربيّ ناصر بوريطة، اليوم السبت، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة العراقية أحمد الصحاف في بيان إن “وزير الخارجيَّة المغربيّ ناصر بوريطة وصل إلى بغداد، في زيارة رسميَّة تستغرق يومًا واحدًا”.وأضاف … Readmore

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