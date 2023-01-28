جنرال امريكي: سندخل في حرب مع الصين خلال عامين

2023/01/28 | 11:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 يناير، 2023 بغداد/المسلة: قالت قناة NBC التلفزيونية، إن الجنرال في سلاح الجو الأمريكي مايك...

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