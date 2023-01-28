استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي.. بيان مشترك يدعو للمحاسبة

2023/01/28 | 11:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، عن "إدانتهم الشديدة" لاستخدام النظام السوري لأسلحة الكيماوية"، مؤكدين التزامهم بمحاسبة مرتكبي هذه الهجمات في سوريا وخارجها.

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