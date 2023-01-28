وزير الخارجية المغربي يصل بغداد

2023/01/28 | 11:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الخارجيَّة المغربيّ ناصر بوريطة، اليوم السبت، إلى بغداد، في زيارة رسميَّة تستغرق يومًا واحدًا.

وذكر بيان للخارجية أن “وزير الخارجيَّة المغربيّ وصل إلى بغداد، في زيارة رسميَّة تستغرق يومًا واحدًا، يلتقي خلالها دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ويفتتح سفارة بلاده في بغداد”.

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