هيئة الحج تعلن تفويج اكثر من 180 ألف معتمر للديار المقدسة

2023/01/28 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم السبت، أن عدد المعتمرين المغادرين جوا وبرا الى الديار المقدسة بلغ ما يزيد عن 182 ألف معتمر.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن" عدد المعتمرين المغادرين الى الديار المقدسة منذ بدء موسم العمرة الحالي بلغ (182،152) معتمرا، منهم (85572) جوا و (96580) برا ".

واوضحت أن" المعتمرين الذين تم تفويجهم جوا، توزعت عملية نقلهم بين مطارات (بغداد 53808 – النجف الاشرف 13156 – أربيل 10214 – البصرة 6236 - كركوك 1368 – السليمانية 770)".

واضافت الهيئة أن "منفذ عرعر الحدودي استقبل (96580) معتمرا قدموا من جميع محافظات البلاد بسياراتهم الشخصية وحافلات النقل الجماعية".

تحرير: أ.غ

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