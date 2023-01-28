الدولار يتمسك بمكاسبه بعد بيانات أميركية

2023/01/28 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تمسك الدولار بمكاسبه المتواضعة أمام اليورو في تعاملات الجمعة بعدما أظهرت بيانات تراجع إنفاق المستهلكين الأميركيين وانحسار التضخم وفي الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماعات عدد من البنوك المركزية الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن إنفاق المستهلكين الأميركيين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، انخفض 0.2% في الشهر الماضي.

وتم تعديل بيانات نوفمبر/تشرين الثاني لتظهر انخفاض إنفاق المستهلكين 0.1% بدلا من ارتفاعه بنفس النسبة قبل التعديل.

وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاض إنفاق المستهلكين 0.1%.

كما أعلنت وزارة التجارة ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لقياس التضخم، بنسبة 0.1% الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% بتعاملات الجمعة ليصل إلى النقطة 101.735، فيما انخفض بنسبة 0.06% خلال الأسبوع.

وانخفض اليورو 0.17% إلى 1.08725 دولار لكنه ما زال غير بعيد عن أعلى مستوى في 9 أشهر البالغ 1.09295 دولار الذي لامسه يوم الاثنين.



وبالنسبة للأسبوع بأكمله ارتفع اليورو 0.2% تقريبا.

وانخفض الدولار 0.25% أمام الين إلى 129.89 ين، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.12% إلى 1.2397 دولار وسط مخاوف بين المستثمرين من أن يدفع تباطؤ الاقتصاد البريطاني بنك إنجلترا المركزي لإنهاء دورة التشديد النقدي قريبا وهي خطوة قد تضعف العملة على المدى القريب.

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