فيديو يظهر لحظة الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي.. شاهد ما حدث

2023/01/28 | 11:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا الشرطة الأمريكية في سان فرانسيسكو لحظة الاعتداء الذي تعرض له زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي، ويُظهر فيديو الكاميرا المثبتة على الجسم الشرطة وهي تكافح المهاجم، ويبدو أن بول بيلوسي، البالغ من العمر 82 عامًا ، كان يحاول الإشارة إلى مستجيب الطوارئ بأنه بحاجة إلى المساعدة دون إغضاب الدخيل.

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