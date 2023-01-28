دبلوماسية السوداني في عيون الصحافة اللندنية.. تقرُّب من العرب ومناورة بين واشنطن وطهران

2023/01/28 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– ترجمة

وصفت صحيفة "غلوب ايكو" اللندنية، اليوم السبت، تحركات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وما تحقق خلال الفترة الماضية من توليه السلطة بانه تقرب من العرب مع مراعات العلاقات الإيجابية التي تحظى بها الحكومة العراقية بالجانبين الأمريكي والإيراني.

وقالت الصحيفة في مقال ترجمته (بغداد اليوم)، إن "السوداني يتقرب من العرب، من خلال بطولة كأس خليجي 25 واستثمار ما نتج عنها من تحسن غير مسبوق في العلاقات العراقية العربية، ولاسيما مع دول الخليج، فضلا عن الفرص الاقتصادية الكبيرة التي باتت البلاد تحظى بها، وتغير النظرة العامة عنها كبلاد تحت الخطر الدائم".

وأضافت الصحيفة أن "تقرب السوداني من العرب يقابله مناورات يقوم بها بين الرغبات الامريكية والإيرانية في العراق والتي يحاول عبرها المحافظة على علاقات الحكومة الإيجابية مع الجانبين، على الرغم من إصرار الطرفين على ادخال العراق في الخلاف الدائر حاليا بينهم".

الصحيفة اختتمت مقالها بالتأكيد على أن "السوداني نجح في استخدام (دبلوماسية الكرة) التي تضمنت استغلال الرياضة كوسيلة مناسبة لخلق تفاعل إيجابي مباشر بين العراق وبلدان الخليج العربي بعد سنوات من العزلة، حيث وفرت البطولة بيئة دمج بين مجتمعات هذه البلدان لتسهيل التواصل السياسي كونها قدمت كحركة عامة شعبية، وليست سياسية او دبلوماسية".

وكانت الصحافة الاجنبية قد اشارت في وقت سابق الى أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يسير بحذر بين واشنطن وطهران، في اشارة الى السياسية التي يتبعها في العلاقات الخارجية مع هذه الدول.

وحقق العراق انفتاحا غير مسبوق على دول الخليج بعد تنظيم خليجي 25، مما عكس صورة إيجابية تؤكد استعداد العراق حكومة وشعبا للحفاظ على علاقته الودية مع العرب ودول الجوار كونه لاعبا أساسيا بالمنطقة.

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