نزاع الفضيلية

2023/01/28 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، اعتقال 28 متهماً بالاشتباك المسلح في منطقة الفضيلية شرقي بغداد.

وذكر إعلام الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأجهزة الأمنية أكدت وفي العديد من المناسبات على أهمية الابتعاد عن كل ما يسيئ للسلم الأهلي او ارعاب المواطنين، وحذرت كل من تسول له نفسه العبث بالأمن من إجراءاتها القانونية اللازمة التي ستتخذها بهذا الصدد، حيث تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بالاشتراك مع قوة من الشرطة الاتحادية من القاء القبض على 28 متهماً من طرفي نزاع حصل ليلة امس في منطقة الفضيلة في العاصمة بغداد".

وأضاف أنه "تم ضبط مجموعة من الأسلحة والاعتدة التي كانت بحوزتهم"، مؤكدا أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم".

وأشار البيان الى أن "القوات الأمنية لن تسمح ووفق القانون بالخلال بالأمن او التعدي على الآخرين والممتلكات العامة والخاصة، وسيتم محاسبة المخالفين وفق للقوانين والتعليمات النافذة".

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