خام البصرة الخفيف يقترب من الـ83 دولارا للبرميل

2023/01/28 | 11:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلق خام البصرة على مكاسب اسبوعية مع

تباين أسعار النفط خلال الاسبوع

الماضي، حيث اقترب خام البصرة الخفيف من

الـ83 دولارا للبرميل.

وأقفل خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له

من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بل

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