لبنان.. 30% من السكان يشغلون المطاعم والمتاجر بأموالهم والـ70% المتبقين لايجدون ما يأكلوه!

2023/01/28 | 11:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش باحثون مشهدان متناقضان في لبنان،

حيث الازمة المالية الخانقة وملايين

الاشخاص تحت خط الفقر المدقع، مقارنة

بالمطاعم الممتلئة والقدرة الانفاقية

والاستهلاكية الكبيرة التي يتمتع بها

بعض الناس، حيث قسم

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