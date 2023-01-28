الدولار بالعراق:161 الف دينار لكل 100 دولار

2023/01/28 | 11:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت،

استقراراً في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار 161000 دينار

لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء

الدولار 160500 دينار لكل 100 دولار.

وسجَّلت أسعار بيع

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