اعتقال 28 متهماً من طرفي نزاع الفضيلة شرقي بغداد

2023/01/28 | 12:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على 28 متهماً من طرفي نزاع حصل ليلة أمس في منطقة الفضيلة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للخلية أن “الأجهزة الأمنية وفي العديد من المناسبات أكدت على أهمية الابتعاد عن كل ما يسيء للسلم الأهلي أو ارتاب المواطنين، وحذرت كل من تسول له نفسه العبث بالأمن من إجراءاتها القانونية اللازمة التي ستتخذها بهذا الصدد”.

وأضاف أن “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع قوة من الشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على 28 متهماً من طرفي نزاع حصل ليلة أمس في منطقة الفضيلة في العاصمة بغداد”.

وتابع أن “القوات ضبطت مجموعة من الأسلحة والأعتدة التي كانت بحوزتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الملقى القبض عليهم”.

وأشار إلى أن “القوات الأمنية تجدد التأكيد بأنها لن تسمح ووفق القانون بالخلال بالأمن أو التعدي على الآخرين والممتلكات العامة والخاصة، وسيتم محاسبة المخالفين وفق للقوانين والتعليمات النافذة”.

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