نشوب حريق داخل مدرسة في بابل

2023/01/28 | 12:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع حريق في إحدى مدارس محافظة بابل.

وقال المصدر إن “فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل إدارة مدرسة” الفتوه “في ناحية أبي غرق بمحافظة بابل دون تسجيل إصابات بشرية”.

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