2023/01/28 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب إنجلترا بعد فوز فريقه على أرسنال بهدف رائع من المدافع الهولندي ناثان أكي بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي أنه لا علاقة لهذا الفوز بالمنافسة على لقب الدوري.وسجل أكي هدفه في الدقيقة الـ64 ليعبر بفريقه للجولة الخامسة من المسابقة العريقة، لكن غوارديولا اعترف بمفاجآت مواطنه ومساعده السابق ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال حالياً، وقال:«كانت مباراة صعبة مع خصم ضايقنا كثيراً، الشوط الثاني كان أفضل باستثناء الـ10 دقائق التي تلت الهدف.



لم أتوقع هذه المقاربة من لاعبي أرسنال، المواجهات كانت فردية بحتة».وتابع غوارديولا:«في الشوط الثاني كان علينا التواصل مع هالاند أكثر من العادة وهذا هو ما علينا فعله لكن الفوز مجرد صعود للجولة المقبلة وسنرى ما يتوجب علينا فعله».وتهيأت لأرسنال فرصاً أفضل في الشوط الأول لكن غوارديولا لعبها بذكاء واشرك كايل ووكر وجوليان ألفاريز قبل مرور ساعة.ويتوجه سيتي لملعب الإمارات في 15 فبراير المقبل في مواجهة نارية بالدوري وعلق:«أنا واثق أن كلا الفريقين سيعدل من تكتيكه، لدي شعور بأن أرسنال سيغير من طريقته في مواجهتنا المقبلة».وأنهالت عبارات المديح على المدافع الهولندي بعد هدفه المميز من تمريرة جاك غريليش ومن التعليقات:«يبدو أن أكي كان مهاجماً في الماضي، يا له من إنهاء للهجمة ويا له من جمال على طريقة ميسي وانحناءة بيكهام» و«إنهاء الهجمة من قبل أكي مدهش»، ومازح آخر وقال:«المباراة انصفت أكي فقد وضع ساكا في جيبه ثم سدد وسجل».وهذا هو هدف أكي الثاني هذا الموسم لكنه كان هدفاً مهماً فقد أقصى بطل المسابقة 14 مرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوارديولا: فوزنا على أرسنال لا علاقة له بالمنافسة على لقب الدوري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوارديولا: فوزنا على أرسنال لا علاقة له بالمنافسة على لقب الدوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).