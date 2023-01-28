بيانات التضخم تحد من خسائر الأسهم الأمريكية

2023/01/28 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، الجمعة لتنهي أسبوعا متقلبا شهد صدور بيانات اقتصادية وتوقعات للأرباح من الشركات أشارت إلى تباطؤ الطلب لكنها أظهرت أيضا متانة الاقتصاد قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل.



وارتفع ستاندرد آند بورز وناسداك المجمع بينما أغلق المؤشر داو جونز الصناعي دون تغير يذكر.

ومقارنة مع إغلاق يوم الجمعة الماضي، سجل ستاندرد آند بورز وداو جونز ثالث مكاسب أسبوعية لهما خلال أربع أسابيع بينما سجل ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وأغلق ستاندرد آند بورز، الجمعة، مرتفعا 9.86 نقطة بما يعادل 0.24% إلى 4070.29 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 109.30 نقطة أو 0.95 بالمئة إلى 11621.71 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 25.18 نقطة أو 0.07 بالمئة إلى 33974.59 نقطة.

وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في تحالف المستشارين المستقلين في مذكرة يوم الخميس: «ارتفاع سوق الأسهم هذا العام مثير للإعجاب ولا ينبغي تجاهله.



لسوء الحظ، من المرجح أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الحديث عن السوق مرة أخرى، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل؛ لذا استعد للتقلب مرة أخرى هذا العام؛ قد نكون في أعين الإعصار ولم نخرج تماماً من الغابة بعد».

وقالت وزارة التجارة، إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي صدر يوم الجمعة، وهو مقياس تضخم مفضل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أظهر ارتفاع الأسعار بنسبة 4.4٪ عن العام الماضي.



كان هذا يتماشى مع تقدير داو جونز.

(رويترز)

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