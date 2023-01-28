بحوزته 300 الف دولار.. ضبط متهم بتزييف العملة غربي نينوى

2023/01/28 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، القاء القبض على متهم بتزييف العملة غربي نينوى.

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