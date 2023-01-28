2023/01/28 | 12:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _i12GGlQ-cA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الإطار مستمرٌ بجني المكاسب.. وواشنطن بشأن قراراته تأخذ وضع المراقب | اخبار المنتصف 2023/1/28) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الإطار مستمرٌ بجني المكاسب.. وواشنطن بشأن قراراته تأخذ وضع المراقب | اخبار المنتصف 2023/1/28) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).