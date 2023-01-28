أحداث كانون الثاني.. هيئة الحج تعلن تفويج ما يزيد عن 182 الف معتمر للديار المقدسة

2023/01/28 | 12:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 يناير، 2023 بغداد/ المسلة: السبت 28 كانون الثاني 2023 هيئة الحج تعلن تفويج ما...

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هيئة الحج تعلن تفويج ما يزيد عن 182 الف معتمر للديار المقدسة أولاً على المسلة.

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