وسط دعوات للتهدئة..

2023/01/28 | 12:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت الدعوات الدولية والعربية المطالبة بالهدوء وضبط النفس عقب الأحداث الدامية التي شهدتها الضفة الغربية والقدس وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى الفلسطينيين والإسرائيليين على مدى اليومين الماضيين.

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