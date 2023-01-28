بحوزته 300 الف دولار.. ضبط متهم بتزييف العملة غربي نينوى أمن

2023/01/28 | 12:16 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، القاء القبض على متهم بتزييف العملة غربي نينوى.وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن “مفارزنا في غرب نينوى وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من إلقاء القبض على متهم يمارس عملية تزييف الأموال وبالجرم المشهود خلال مزاولته بيع الدولار المزيف”.وأضاف، ان “المتهم …

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