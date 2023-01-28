السوداني يختتم زيارته الى باريس ويعود الى ارض الوطن

2023/01/28 | 12:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، زيارته الى العاصمة الفرنسية باريس وعاد الى أرض الوطن.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان: أن “السوداني اختتم زيارته الى فرنسا بعد ان شهدت الزيارة توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين … Readmore

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