جورج وسوف سيعود لمزاولة نشاطه الفني على أن تكون باكورة أعماله أغنية أبنه الراحل وديع

2023/01/28 | 12:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الفنان جوروج وسوف، الذي يعيش حالة حزن على وفاة نجله وديع، أنه سيعود لمزاولة نشاطه الفني على أن تكون باكورة أعماله أغنية للراحل.وصدر عن مكتب الفنان جورج وسوف بيان شكر فيه كل من واساه بمحنته، معتذرا بسبب إلغاء … Readmore

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