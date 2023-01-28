بايدن يبحث مع نتنياهو «هجوم القدس الشرقية»

2023/01/28 | 12:40 - المصدر: قناة التغيير

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واشنطن – (أ ف ب)تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة، ودان ما سماه «الهجوم الإرهابي المروع» خارج كنيس يهودي في القدس الشرقية قَتل خلاله مسلح فلسطيني سبعة أشخاص.وذكر البيت الأبيض في بيان أن «الرئيس قال بوضوح إن هذا كان هجوماً على العالم المتحضر»، مضيفاً أن بايدن «شدد أيضاً على التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل».

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