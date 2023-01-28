بغداد.. القبض على متهمين اثنين يقومان بسرقة حقائب نسائية

2023/01/28 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة شؤون الشرطة، اليوم السبت، القبض على متهمين أثنين يقومان بسرقة حقائب نسائية بداخلها مبالغ مالية في العاصمة بغداد.

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