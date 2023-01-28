اليونسكو: العراق ينفق 6% فقط على التعليم

2023/01/28 | 12:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية

والثقافة والعلوم "اليونسكو"، عن انفاق

العراق ما نسبته 6% من حجم الانفاق

السنوي على قطاع التعليم.

وقال مدير مكتب المنظمة في العراق باولو

فونتاني في حوار صحفي "النزاعات

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