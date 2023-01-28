2023/01/28 | 12:42 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية
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والثقافة والعلوم "اليونسكو"، عن انفاق
العراق ما نسبته 6% من حجم الانفاق
السنوي على قطاع التعليم.
وقال مدير مكتب المنظمة في العراق باولو
فونتاني في حوار صحفي "النزاعات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونسكو: العراق ينفق 6% فقط على التعليم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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