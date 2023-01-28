الإنسحاب أم البقاء؟.. موقف الكرد من حكومة السوداني والعملية السياسية

2023/01/28 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف القيادي الكردي محمود عثمان، اليوم السبت، موقف القوى الكردستانية في البقاء أو الانسحاب من حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في وقت سابق، قرارا يقضي بعدم دستورية ارسال مجلس الوزراء أموالا الى إقليم كردستان العراق، ما اثار استياء أحزاب السلطة في الإقليم.

وقال عثمان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "لا توجد أي نية للقوى الكردستانية للانسحاب من حكومة السوداني بسبب قرار المحكمة الاتحادية الأخير، وهذا الخيار مستبعد جداً لدى جميع القوى الكردية، وهي لا تسعى اليه اطلاقاً".

واوضح أن "حوارات مكثفة ستجري خلال الأيام القليلة المقبلة ما بين حكومة اربيل وبغداد من أجل إيجاد حلول قانونية يمكن من خلالها استمرار ارسال الأموال من الحكومة الاتحادية الى الإقليم لدفع رواتب الموظفين".

وعلى صعيد متصل كشف مصدر سياسي مطلع، أن الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان سيجتمعان، اليوم السبت، لمناقشة جملة من الملفات بعد قطيعة استمرت لأشهر.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "الحزبين سيتطرقان لانعكاسات قرار المحكمة الاتحادية القاضي بمنع ارسال الاموال الى الاقليم، فضلا عن ملف إجراء انتخابات برلمان كردستان خلال هذا العام".

تحرير: أ.غ

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