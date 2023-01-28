ارتفاع مستمر لأسعار الدولار بالبورصات والصيرفات في بغداد

2023/01/28 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تستمر أسعار صرف الدولار بارتفاعها مقابل الدينار، اليوم السبت، في البورصة ومحال الصيرفة بالعاصمة بغداد.

وقال مراسلنا، إن بورصتي الكفاح والحارثية سجلتا سعر 162.100 لكل 100 دولار.

واضاف، أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محال الصيرفة في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 163.000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 161.000 دينار لكل 100 دولار.

ويوم امس، رأى المختص بالاقتصاد، عبد الرحمن المشهداني، أن أزمة الدولار تستمر في حالة استمرار العجز في الحولات النقدية في العراق، فيما أشار إلى أن إجراءات البنك المركزي العراقي "لا تزال قاصرة".

المشهداني قال في لقاء متلفز، تابعته (بغداد اليوم): "إجراءات البنك المركزي لا تزال قاصرة، هناك عجز بالحوالات النقدية، وفي ظل هذا العجز تستمر أزمة الدولار"، لافتا الى أنه "انخفضت المبيعات إلى النصف في المنصة الإلكترونية، في يوم تطبيق إغلاق المصارف الأربعة من قبل الفدرالي الأميركي".

وبين أن "البلد الوحيد المستثنى من هذه المنصة منذ عام 2006، وأنذر البنك الفدرالي الأمريكي بإلغاء الاستثناء قبل عامين"، مشيرا الى أن خطوة الإلغاء "أغلقت منفذ تهريب الأموال إلى الخارج"،

وأضاف: "حتى الآن البنك المركزي غير قادر على إقناع التجار بالتوجه إلى نافذة بيع الدولار، بدلا عن التوجه إلى السوق الموازية"، مبينا أن هذه الخطوة "لغرض تحديد حاجة العراق من الدولار لغرض الاستيراد".

وتشهد أسعار صرف الدولار قفزة كبيرة، على خلفية العقوبات التي فرضها البنك الفدرالي الأميركي على 4 مصارف عراقية.

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