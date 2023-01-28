"ممارسات تؤجج الكراهية".. السعودية تدين حرق نسختين من المصحف في الدنمارك

2023/01/28 | 13:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت السعودية، السبت، إقدام متطرف على حرق نسختين من القرآن في الدنمارك واصفة تلك الخطوة بـ"المستفزة".

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