سومو: العراق صدر نحو 2.5 مليون برميل للأردن في 2022

2023/01/28 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بلغت صادرات العراق النفطية الى الاردن خلال العام الماضي 2022 نحو 2.5 مليون برميل، بإيرادات تجاوزت 200 مليون دولار.

ووفقا لبيانات شركة تسويق النفط "سومو"، فان "صادرات العراق النفطية للأردن خلال العام الماضي 2022 بلغت مليونين، و455 الفا، و173 برميلا"، مبينة ان "العراق صدر النفط الخام الى الاردن لمدة 8 اشهر من العام الماضي وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين".

واضافت ان "مجمل الايرادات المالية المتأتية من صادرات العراق النفطية للأردن خلال العام الماضي بلغت 203 ملايين، و931 الفا، و287 دولارا"، مبينة ان "معدل التصدير بلغ 10 آلاف برميل يوميا.

وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل ان يوقفها في شهر شباط 2022 نتيجة انتهاء العقد لتتم المباشرة مرة اخرى في نيسان الماضي، لتتم ايقافها في شهر اب لتعاود من جديد في شهر ايلول الماضي من العام 2022.

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عبر الشاحنات"الحوضيات"، وبمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا.

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