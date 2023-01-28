المصرف الدولي الإسلامي يطلق خدمة الاعتمادات المستندية للقطاع الحكومي

2023/01/28 | 13:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت المدير المفوض للمصرف الدولي الإسلامي سها الكفائي، السبت، اطلاق خدمة الاعتمادات المستندية للقطاع الحكومي.

وقالت الكفائي في بيان إن "المصرف الدولي الاسلامي باشر بتقديم خدمة الاعتمادات المستندية مع حزمة الخدمات المصرفية الالكترونية والجباية الالكترونية للقطاع الحكومي ووفق الشروط والضوابط وتطبيقه المعايير الدولية وحسب موافقة البنك المركزي العراقي".

وأضافت أن "هذه الخدمات ستحقق إنجازات كبيرة ومتميزة ونوعية فلأول مرة السيطرة والرقابة الالكترونية والتدقيق الالكتروني على الارصدة الحكومية عبر الحاسوب وباللحظة".

ولفتت الكفائي إلى أن "الإجراءات الجديدة ستعمل على إشاعة تحقيق السرعة والدقة والامان والاطلاع على الارصدة الحكومية ووصول رسالة SMS لكل عملية سحب وايداع لدى القسم المالي".

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