2023/01/28 | 13:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتشرت أنباء تفيد بأن لاعب الزوراء لؤي العاني، سيغيب عن مواجهة الزوراء في كلاسيكو العراق بين النوارس والصقور.وبعد التواصل مع إدارة الزوراء، تبين أن اللاعب لؤي العاني لديه انذارين في مباراة الصناعة وفي مباراة الكهرباء ولديه حالة طرد بعد حصوله على انذارين في مباراة النجف وبذلك سيكون متاحاً للمشاركة في مباراة الجوية […]

ظهرت المقالة حقيقة غياب لؤي العاني عن الكلاسيكو أولاً على ايرث نيوز.

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