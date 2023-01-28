منها عربية.. قائمة الدول التي تحذر أمريكا رعاياها من السفر إليها

2023/01/28 | 13:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر وزارة الخارجية الأمريكية إرشادات السفر لرعاياها لكل دولة في العالم، بهدف مساعدة المواطنين الأمريكيين للعثور على المعلومات الأمنية المهمة واستخدامها.وتندرج إرشادات السفر بأربعة مستويات مبنية على مجموعة متنوعة من مؤشرات المخاطر مثل الصحة والإرهاب والاضطرابات المدنية، وتتراوح مستويات إرشادات السفر من المستوى 1، مما ينصح بممارسة الاحتياطات العادية إلى المستوى 4، مما يعني عدم السفر.

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