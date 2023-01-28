وزارة العدل: لا وجود لحالات تعذيب في السجون والاقسام الاصلاحية العراقية

2023/01/28 | 13:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة العدل توضيحا بشأن الادعاءات وجود حالات التعذيب في السجون التابعة للأقسام الاصلاحية.وقال اعلام وزارة العدل في بيان: انه ” في الوقت الذي تثمن فيه وزارة العدل كل الجهود المبذولة في تحقيق المعايير الدولية لحماية حقوق الانسان وعلى … Readmore

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