عمومية الريشة الطائرة تنتخب هفال عبد العزيز رئيساً

2023/01/28 | 13:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أقيم، صباح اليوم السبت بمقر اللجنة الاولمبية في العاصمة بغداد، المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للاتحاد العراقي للريشة الطائرةباشراف أولمبي ووزاري.

وانتخبت الهيئة العامة هفال عبد العزيز رئيسا لدورة إنتخابية جديدة امدها أربعة أعوام بعد ان حصل على 16 صوتا من اصل 18 صوتايمثلون الهيئة العامة للاتحاد ، كما فاز بمنصب النائب الأول ماجد عزيز.

وفازَ بعضوية مجلس إدارة الاتحاد كل من السادة صلاح رفيق محمد وفان شوقي ومحمد دلشاد وحيدر عبد الواحد واحمد علي السعيد وعنالعنصر النسوي الدكتورة ندى نبهان اسماعيل.

هذا وقد حضرَ المؤتمر امين عام اللجنة الاولمبية هيثم عبد الحميد ومدير الدائرة القانونية للجنة الأولمبية علي البدري ، فضلا عن ممثل وزارةالشباب والرياضية مهند عامر نوري.

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