2023/01/28 | 13:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



مراحل انجاز مشروع تأهيل مدخل قضاء الصويرة المركز الخبري الوطني.

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