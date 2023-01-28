300 ألف دولار مزورة كانت على وشك الانتشار في الاسواق العراقية

2023/01/28 | 13:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

افاد جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم السبت، بالقاء القبض على شخص بحوزته 300 ألف دولار أمريكي مزيف في محافظة نينوى.

وقال الجهاز في بيان اليوم، إن مفارزه في غرب نينوى وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت من إلقاء القبض على متهم يمارس عملية تزييف الأموال وبالجرم المشهود خلال مزاولته بيع الدولار المزيف حيث ضبط بحوزته (300) الف دولار كان يحاول بيعها إلى المواطنين والاسواق المحلية.

ووفقا للبيان فإنه قد جرى تدوين أقوال المتهم أصوليًا وإحالته مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون.

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