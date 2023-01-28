2023/01/28 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية في بغداد امدي فضلول باري، وبحث الطرفين سبل التعاون بمجال مكافحة الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الامن في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأعرجي بحث مع السفير البنغلاديشي، الأوضاع الأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء أيضا، بحث تطوير العلاقات بين البلدين وبكافة المجالات، إلى جانب التأكيد على تطوير واستمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة الجماعات المتطرفة، تعزيزا لأمن واستقرار المنطقة والعالم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وبنغلاديش يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وبنغلاديش يبحثان التعاون بمجال مكافحة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).